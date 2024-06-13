Rusya ile Batı arasında soğuk savaş geri döndü

ABD ve Avrupalı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırmasının ardından Rusya'dan karşı hamle geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahların verilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın en üst düzey nükleer denizaltısı Kazan önceki gün Küba'ya gitmişti. G7 ülkeleri ise Rusya Federasyonu'nun dondurulmuş varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya bu yıl sonuna kadar 50 milyar dolar tutarında ciddi bir mali yardım sağlama kararı aldı. Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu iklim maliyeti nedeniyle 30 milyar euroluk tazminat ödemesi gerekebilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Rusya'yı Mariupol'de açlığı silah olarak kullanmaktan dolayı savaş suçuyla itham etti.