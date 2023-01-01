Rusya ile Ermenistan hattında gerilim büyüyor

Rusyaile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücü askerlerini eleştirmesinin ardından Rusya'dan tepki dolu bir cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Barış güçlerimize yönelik saldırı ve provokasyonu, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zararlar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak görüyoruz" dedi. Azerbaycanlı aktivistler topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı. Söz konusu durum nedeniyle Paşinyan, "Rus askerleri bölgedeki istikrarı sağlamada yetersiz kalacaksa yerini BM barış gücüne bırakmalı" sözlerini sarf etti. Ermenistan lideri Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerini "Azerbaycan saldırganlığının sessiz tanıkları" olmakla suçlamıştı.