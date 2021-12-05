Rusya ile Hindistan iş birliği büyüyor! Putin’den kritik ziyaret

FÜZE SİSTEMİ SATIŞI GÜNDEMDE

Son dönemde ilişkilerin en dikkat çekici gündem maddesi ise Rusya'nın Hindistan'a yaklaşık 5 milyar dolar tutarındaki S-400 füze sistemi satışı oldu. Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi oldu. İlişkiler istikrarlı bir şekilde seyrederken, taraflar uluslararası platformlarda dayanışma sergiliyor.

PAKİSTAN'A KARŞI HİNDİSTAN'IN YANINDA DURUYORLAR

Rusya, Pakistan'a karşı Hindistan'ın yanında pozisyon alırken, Yeni Delhi yönetimi ise Moskova yönetimini eleştiren uluslararası çevrelere mesafeli duruyor. Hindistan son yıllarda ABD ve diğer Batı ülkeleriyle yakınlaşma politikası izlemesine karşın Rusya ile bağlarını korumaya özen gösterirken Rusya ile Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok sayıda uluslararası oluşumda aynı safta durdu.

Rusya, ŞİÖ'de geleneksel rakiplerinden Çin'i dengelemek amacıyla Hindistan'a ihtiyaç duyarken, Çin ise Güney Asya'da en önemli jeopolitik ortağı gördüğü Pakistan'la ilişkilerine altyapı yatırımlarından savunma sanayisi iş birliğine kadar her alanda derinlik kazandırıyor.