Rusya ile Japonya arasında casus krizi! Diplomat suçüstü yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.
"PARA KARŞILIĞI BİLGİ TEMİN EDİYORDU"
FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ
Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.
JAPONYA'DAN PROTESTO
Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori'yi "casusluk iddiasıyla" gözaltına almasını protesto etti.
"ZOR KULLANILDI"
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki'nin "gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını" belirterek, Japon diplomata "zor kullanıldığını" söyledi.
RESMİ ÖZÜR BEKLİYORLAR
Dışişleri Bakanlığı, olayın şiddetle protesto edildiğinin Rus Büyükelçi Galuzin'e aktarıldığını açıkladı. Öte yandan, Rusya'dan resmi özür beklendiği ve tekrarlanmasına karşı önlem alınmasının talep edildiği belirtildi.
RUSYA'DAN AYRILABİLİR
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Motoki'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya'dan ayrılabileceğini bildirdi.