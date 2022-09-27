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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:07 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:35

Rusya ile Japonya arasında casus krizi! Diplomat suçüstü yakalandı

Rusya ile Japonya arasında casus krizi! Diplomat suçüstü yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Japon Konsolos Motoki Tatsuniro'yi istihbarat verilerini toplarken yakalandığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Tatsunori'nin para karşılığı bilgi temin ettiği ifade edilirken, Japonya söz konusu eylemi protesto etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.

"PARA KARŞILIĞI BİLGİ TEMİN EDİYORDU"

FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

JAPONYA'DAN PROTESTO

Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori'yi "casusluk iddiasıyla" gözaltına almasını protesto etti.

"ZOR KULLANILDI"

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki'nin "gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını" belirterek, Japon diplomata "zor kullanıldığını" söyledi.

"HİÇBİR YASA DIŞI FAALİYETTE BULUNMADI"

"Casusluk iddialarına" karşın Japon diplomatın "hiçbir yasa dışı faaliyete" karışmadığını savunan Hayaşi, Rusya'nın tutumunu "Viyana Konvansiyonunun açık ve ciddi ihlali" olarak niteledi.

RESMİ ÖZÜR BEKLİYORLAR

Dışişleri Bakanlığı, olayın şiddetle protesto edildiğinin Rus Büyükelçi Galuzin'e aktarıldığını açıkladı. Öte yandan, Rusya'dan resmi özür beklendiği ve tekrarlanmasına karşı önlem alınmasının talep edildiği belirtildi.

RUSYA'DAN AYRILABİLİR

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Motoki'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya'dan ayrılabileceğini bildirdi.

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Rusya ile Japonya arasında casus krizi! Diplomat suçüstü yakalandı
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