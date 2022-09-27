Rusya ile Japonya arasında casus krizi! Diplomat suçüstü yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.

"PARA KARŞILIĞI BİLGİ TEMİN EDİYORDU"

FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.