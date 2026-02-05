Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir asker takası

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından esir alınan 157 Rus askerinin geri gönderildiği belirtildi. Buna karşılık Rusya da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askeri Kiev yönetimine teslim etti. Böylece toplam 314 askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

SİVİL RUS VATANDAŞLARI DA GERİ DÖNDÜ

Açıklamada ayrıca Ukrayna tarafından alıkonulan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

SERBEST BIRAKILAN ASKERLERE TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve burada psikolojik ile tıbbi destek aldığı açıklandı. Askerlerin daha sonra Rusya'ya nakledilerek Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınacağı bildirildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasında ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.