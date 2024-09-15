Rusya ile Ukrayna karşılıklı 103’er esiri takas etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, esir takası sonucu, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus askerin serbest bırakıldığı, buna karşılık 103 Ukraynalı askeri personelin Ukrayna tarafına teslim edildiği aktarıldı. Serbest bırakılan Rus askeri personelinin şimdilik Belarus'ta bulunduğu kaydedilen açıklamada, onlara gerekli psikolojik destek ile sağlık yardımının sağlandığı ve akrabalarıyla temas kurma fırsatının verildiği bildirildi.