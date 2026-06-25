Rusya ile yeni adli işbirliği protokolü imzalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında önemli temaslarda bulundu. Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasında adli işbirliğini güçlendirecek bir protokol imzalandı. Görüşmelerde organize suç örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesi konuları da masaya yatırıldı. Bakan Gürlek, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere iadesi talep edilen isimlerin Rus makamlarına yeniden bildirildiğini açıkladı.