Rusya ile yeni adli işbirliği protokolü imzalandı

Rusya ile yeni adli işbirliği protokolü imzalandı
Nazrin MALİKOVA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında önemli temaslarda bulundu. Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasında adli işbirliğini güçlendirecek bir protokol imzalandı. Görüşmelerde organize suç örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesi konuları da masaya yatırıldı. Bakan Gürlek, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere iadesi talep edilen isimlerin Rus makamlarına yeniden bildirildiğini açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AKIN GÜRLEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!