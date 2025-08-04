Rusya, ilk kanser aşısında insanlı deneylere başlıyor

Rusya'da geliştirilen mRNA tabanlı yeni kanser aşısının insanlı deneylerine birkaç ay içinde başlanacak.

HASTAYA ÖZEL UYGULAMA

mRNA teknolojisiyle geliştirilen yeni aşı, tamamen kişiye özgü olacak ve hastanın kendi genetik verilerini kullanarak kötü huylu tümörleri hedef alacak Rusya'daki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, dünyanın ilk kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısının insan klinik deneylerine önümüzdeki birkaç ay içinde başlanacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çalışmalarını yakından takip ettiği yeni ilaç, hastanın kendi genetik verilerini kullanarak kötü huylu tümörleri hedef almak üzere tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, yapay zekâ destekli mRNA tabanlı bir aşı olarak tanıtıldı. Merkez direktörü Alexander Gintsburg, "Aşının üretiminden Gamaleya Merkezi sorumlu olacak, hasta deneyleri ise ortak klinikler tarafından yürütülecek. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan plan doğrultusunda, bir grup melanoma hastasında neoantijenlere dayalı kanser aşısı kullanılarak deneysel tedaviye başlamaya hazırlanıyoruz. İlaç tamamen kişiselleştirilmiş, her hasta için tümörlerine özgü veriler kullanılarak özel olarak üretildiği için başka hiç kimse kullanamayacak" dedi.