Rusya: İlk kez yapay karaciğer geliştirdik
Moskova'da bilim insanları, insan karaciğerinin işlevlerini geçici olarak üstlenebilecek Rusya'nın ilk yapay karaciğer sistemini geliştirdiklerini duyurdu. Cihaz, kanı temizleyerek metabolizmayı destekleyecek ve vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri üretecek. TürkRus. com sitesinin haberine göre ağır karaciğer hastalıkları bulunan hastaların tedavisinde kullanılması planlanan sistemin klinik deneylerine 2027 yılında başlanması hedefleniyor. Projeyi biyoteknoloji şirketi Artcellens, Vladimirsky Moskova Bölgesi Bilimsel Araştırma Klinik Enstitüsü'ndeki bilim insanlarıyla birlikte yürütüyor. İlk aşamada teknolojinin, donör karaciğer nakli bekleyen ağır hastalara zaman kazandırması veya hasarlı organın iyileşmesine yardımcı olması amaçlanıyor.
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