Rusya: İngiltere ve Fransa ateşle oynuyor
Rusya ile Avrupa arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füze sağlama olasılığına karşılık Moskova'dan tehditler gelmeye devam ediyor. Rusya'dan yapılan açıklamada "İngiltere ve Fransa ateşle oynuyor" denildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Rus yetkililere NATO'ya yönelik olası bir saldırı konusunda ABD'den herhangi bir uyarı iletmediğini söyledi. New York Times da Ratcliffe'in, Moskova ziyaretinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nün (UNIDIR) kıdemli araştırmacısı Pavel Podvig ise Rusya ile NATO üyesi ülkeler arasındaki askeri ve nükleer gerilimin söylemler üzerinden tırmandırıldığını ancak sahada sıcak bir çatışma veya nükleer tehdit göstergesinin bulunmadığını söyledi.
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