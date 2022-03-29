Rusya ‘istenmeyen kişi’ listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Bazı Rus diplomatların söz konusu Baltık ülkelerinden haksız ve kışkırtıcı bir şekilde sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, Rusya'da istenmeyen kişi ilan edilen diplomatların, Rus diplomatların Baltık ülkelerinden ayrılmasıyla ilgili verilen süre zarfında Rusya topraklarından ayrılmaları talep edilmiştir." denildi.

Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart'ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.