Rusya, Karabağ’dan çekilmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilme tarihini görüşmek üzere dün Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret etti. Rus basınına göre Rusya, Karabağ'daki gözlem noktalarından ise çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarının kaldırıldığını bildirdi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu ay sonunda Brüksel'de yeni gödeme ait barış şartlarını görüşeceğini duyurdu.