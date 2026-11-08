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Rusya: Karadeniz’de Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı!

Rusya: Karadeniz’de Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı öne sürülen üç ticari geminin hedef alındığını aktardı. Ukraynalı yetkililer ise Dnipro bölgesinde 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 20:49

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürerken, Moskova yönetimi Ukrayna'nın enerji altyapısını ve Karadeniz'deki limanlarını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam başlayıp gece boyunca devam eden saldırılarda Dnipro ve Zhytomyr bölgelerinde Ukrayna savunma sanayisine enerji sağladığı belirtilen iki elektrik trafo merkezinin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı öne sürülen üç ticari geminin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, Odessa ve Chornomorsk limanlarında bulunan iki konteyner gemisinin silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı, gemilerden birinin Ukrayna'ya sivil ve askeri alanlarda kullanılabilen çift kullanımlı malzemeler taşıdığı ifade edildi.