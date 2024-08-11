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Giriş Tarihi: 11.8.2024 11:32

Rusya, Kiev'i füzeyle vurdu! 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeyle düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Rusya, Kiev’i füzeyle vurdu! 2 ölü, 3 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÖLÜ BULUNDULAR"

Açıklamada, "Kiev bölgesinde düşman füze saldırısı sonucu ölen siviller, bir erkek ve bir çocuk. Dün gece füze parçaları Brovary bölgesindeki özel konutların üzerine düştü. Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. 35 yaşında bir adam ve 4 yaşındaki oğlu binanın enkazı altında kaldı. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları sırasında ölü bulundular" denildi.

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Rusya, Kiev'i füzeyle vurdu! 2 ölü, 3 yaralı
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