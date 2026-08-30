Rusya, kiev’i vurdu: 37 ölü
Rusya- Ukrayna savaşında ölümcül saldırılar artıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Mıla köyüne Rusya'nın insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 42 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırının ardından bir depoda patlama meydana geldiğini ve konutların yanı sıra yaşlı ve engelli kişilerin kaldığı bir bakım merkezinin de hasar gördüğünü ifade etti. Saldırının ardından 370'ten fazla kişi tahliye edildi. Rusya ise Ukrayna'nın ordusu için kullandığı lojistik merkezleri ile limanları vurduklarını bildirdi.
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