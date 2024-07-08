Rusya Kiev’i vurdu

Kritik NATO zirvesinin arifesinde Rusya- Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki birçok noktayı füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla füzeyle hedef alındığını aktardı. En az 28 kişi öldü. Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'ni de vurduğunu bildiren Zelenski, "Rusya çocuklara ve insanlığa karşı işlediği tüm suçların cevabını tam olarak vermek zorunda. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması, Rusya'nın ne olduğunu, ne yaptığını herkesin görmesi çok önemli" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenski'nin çocuk hastanesinin vurulduğuna dair iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada "Rusya'nın sivil hedeflere kasıtlı füze saldırısı düzenlediği iddiaları kesinlikle doğru değil'' denildi. Saldırının, Kiev'in aylardır gördüğü en büyük bombardımandan biri olduğu belirtildi.KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi. Putin'in, meselenin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz" diye konuştu.