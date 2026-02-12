Rusya Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak

Rusya'nın, ABD'nin gümrük vergisi tehdidi nedeniyle yakıt sorunu yaşanan Küba'ya petrol sevkiyatı yapacağı ifade edildi.

İNSANİ YARDIM KAPSAMINDA PETROL SEVKİYATI

Rus gazetesi İzvestiya'nın, Rusya'nın Havana Büyükelçiliğinden isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Moskova yönetimi Küba'ya petrol sevkiyatı yapmaya hazırlanıyor. Açıklamada, sevkiyatın insani yardım kapsamında gerçekleştirileceği ve kısa süre içinde başlamasının planlandığı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Kübalı yetkililerle ülkeye yardım seçenekleri konusunda istişaralerde bulunduklarını kaydetmişti.

KÜBA'YA PETROL SATAN ÜLKELERDEN İTHAL EDİLEN MALLARA GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.