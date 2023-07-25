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Giriş Tarihi: 25.7.2023 13:00

Rusya Kuzey Kore arasında askeri işbirliği adımları atılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Sergey Şoygu’nun 25-27 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyarette askeri işbirliğinin artırılmasına ilişkin konuların ele alınacağı açıklandı.

AA
Rusya Kuzey Kore arasında askeri işbirliği adımları atılıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Savunma Bakanlığının daveti üzerine Şoygu başkanlığındaki Rus heyetinin 25-27 Temmuz tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Rusya Kuzey Kore arasında askeri işbirliği adımları atılıyor
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