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Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:20

Rusya Kuzey Kore ilişkisi derinleşiyor: Beraber savaşacaklar

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Batı’nın tepkilerine rağmen her geçen gün daha da gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı saldırı durumunda tarafların birbirine yardımını da kapsayan bir anlaşmayı imzaladı.

İHA
Rusya Kuzey Kore ilişkisi derinleşiyor: Beraber savaşacaklar

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliği ABD ve Avrupa'dan gelen tüm tepkilere rağmen ivme kazanarak sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore ile stratejik ortaklığına ilişkin, karşılıklı savunma hükmünü de içeren bir anlaşmayı imzaladı.

Dün yayınlanan kararnameyle duyurulan anlaşmanın Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında haziran ayında Pyongyang'da düzenlenen zirvenin ardından imzalandığı aktarıldı. Anlaşma, silahlı saldırı durumunda tarafların birbirlerine yardım etmesini öngörüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy perşembe günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 11 bin asker gönderdiğini ve bunlardan bazılarının Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesinde Kiev güçleriyle çatışmaya girdiğini belirtmişti.

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Rusya Kuzey Kore ilişkisi derinleşiyor: Beraber savaşacaklar
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