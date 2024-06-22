Rusya-Kuzey Kore yakınlaşması endişe yarattı: ABD’den Güney Kore adımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin "derinleştirilmesini" kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Cho, telefon görüşmesinde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini ele aldı.

Blinken, Pyongyang ile Moskova arasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden silah alışverişi dahil askeri işbirliğinin derinleştirilmesini" kınadı. Blinken ve Cho, Kuzey Kore'yle ilgili birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile de telefonda görüştüğünü açıkladı. Cho, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Japonya ve ABD ile güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.