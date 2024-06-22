Rusya-Kuzey Kore yakınlaşması endişe yarattı: ABD’den Güney Kore adımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin "derinleştirilmesini" kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Cho, telefon görüşmesinde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini ele aldı.
Blinken, Pyongyang ile Moskova arasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden silah alışverişi dahil askeri işbirliğinin derinleştirilmesini" kınadı. Blinken ve Cho, Kuzey Kore'yle ilgili birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile de telefonda görüştüğünü açıkladı. Cho, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Japonya ve ABD ile güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
ABD GEMİSİ GÜNEY KORE'DE
ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt (CVN 71), Japonya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore'nin Busan kentine geldi.
Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirildi. Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği aktarıldı. Kuzey Kore tehdidine karşı güvenlik iş birliğinin arttırılması amacıyla ABD, Güney Kore ve Japonya orduları tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikat, hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.
KUZEY KORE'YE KARŞI ÜÇLÜ İTTİFAK
Öte yandan üç ülkenin savunma bakanları, ay başında Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinin oturum aralarında yapılan üçlü görüşmeler sırasında ortak tatbikatların başlatılmasına karar vermişti.
PUTİN'İN KUZEY KORE ZİYARETİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor.