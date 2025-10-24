Rusya Litvanya hava sahasını ihlal etti
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya’ya ait askeri uçaklar tarafından Litvanya hava sahasının ihlal edildiğini açıkladı. Nauseda, bunun uluslararası hukuka ve Litvanya’nın toprak bütünlüğüne karşı açık bir ihlal olduğunu belirtti.
Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.
RUS UÇAKLARI 18 SANİYE BOYUNCA LİTVANYA SEMALARINDA KALDI
Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait SU-30 ve IL-78 tipi uçakların 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiği ve 18 saniye boyunca ülkede kaldığı belirtildi.
VİLNİUS'TAN MOSKOVA'YA NOTA
Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.