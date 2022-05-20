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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:13

Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü

İHA
Rusya, Luhansk’ı vurdu: 13 ölü

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 3 aydır devam ederken Rus ordusunun Luhansk bölgesinde düzenlenen saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü
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