Rusya mahkûmları cepheye sürüyor

Beşinci ayına giren Rusya-Ukrayna Savaşı yoğun şekilde devam ederken Rusya'nın mahkûmları cepheye sürdüğü ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail'in haberine göre Rusya, hapishanedeki mahkûmları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderiyor. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkûmların aktif olarak işe alındığı, 6 ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi. Haberde, hükümlülere Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı. Ayrıca, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.Rusya'nın asker sayısını artırmak amacıyla böyle bir yola başvurduğu belirtilen haberde bir hükümlünün akrabasının sözlerine yer verildi. Söz konusu akraba, "Hükümlülerle konuşup 'vatanı savunmalarını' istediler. Bir yakınıma, 'Nazilerle savaşmak çok zor, çok iyi hazırlanmışlar. Sen öncü olacaksın, Nazilerin bulunmasına yardım edeceksin, bu yüzden herkes geri dönmeyecek' dendi" diye konuştu. Hükümlü akrabası, "Hayatta kalanlara 200 bin ruble (3 bin 100 dolar) ödül ve af sözü verildi. Eğer ölürse, ailesine 5 milyon ruble (77 bin dolar) ödeme sözü verdiler. Ama bunlar söz, kâğıda dökülmedi" şeklinde konuştu.