Rusya NATO birliklerini Ukrayna’da istemiyor: Lavrov Ursula’yı ‘Adolf Hitler’e benzetti

Lavrov, "Onlar, (Donald) Trump döneminde ABD ulusal çıkarlarının korunmasının Amerikan dış politikasının temeli olduğu bağlamında ilişkilerin iyi olmasını istediğini söyledi. Bu, tartışılamaz. Bununla birlikte Amerikalılar, başka ülkelerin de kendi ulusal çıkarları olduğunu anlıyor. Onların bu görüşüne katılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini değerlendiren Lavrov, iki ülke heyetlerinin geçen ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katıldığını anımsattı.

ABD İLE ÇIKARLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN ÖRTÜŞMEYECEK"

ABD ve Rusya'nın çıkarlarının hiçbir zaman örtüşmeyeceğini belirten Lavrov, "Bu çıkarların hatta yüzde 50 oranında bile uyuşması mümkün değil. Ancak çıkarlarımız örtüştüğünde, sorumlu siyasetçiler olarak benzerlikleri geliştirerek pratiğe dönüştürmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çıkarlar örtüşmediğinde veya çeliştiğinde ise sorumlu ülkeler, bunların çatışmaya dönüşmesini önlemek için elinden geleni yapmalı." diye konuştu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland planlarına ilişkin ise "Ukrayna'nın, Rusya'nın güvenliği açısından önemi, Grönland'ın, ABD'nin güvenliği açısından taşıdığı önemden kat kat daha büyük." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Rusya ve Çin'le "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istediğine dikkati çeken Lavrov, "Karşılıklı saygı, eşitlik ve önceden belirlenen çözümlerin dayatılması temelinde her türlü formatta görüşmelere açığız. Eğer Çinli dostlarımız bu konuya ilgi gösteriyorsa karar, onlarındır." dedi.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında stratejik istikrara dair diyaloğun kurulmasının önemini vurguladı.