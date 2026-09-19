Rusya-NATO savaşı bir bahaneye kaldı
Avrupa başkentleri Rusya ile doğrudan çatışma senaryolarını tartışıyor. Avrupa genelindeki çatışma riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico, gerginliğin zirve noktasına çıktığını bildirdi. Fico, NATO ve Rusya arasında bir savaşın patlak vermesi için geriye tek bir bahanenin kaldığını vurguladı. Benzer açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya'nın yeni bir saldırganlık eylemi için bahane arayışında olduğunu ifade etti. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de olası bir saldırıya yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
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