Rusya o bölgede füzeli askeri tatbikat gerçekleştirdi

Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rusya donanması, Baltık Denizi'nde güdümsüz füze atışları, bombardıman görevleri ve füze saldırıları içeren askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.

TATBİKATA YAKLAŞIK 10 ASKERİ HAVA ARACI DA KATILDI

Haberde, Rusya'nın 8-9 Haziran tarihlerinde Avrupa'daki özerk bölgesi Kaliningrad ve çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlara savaş uçaklarının ve bombardıman uçakları dahil yaklaşık 10 askeri hava aracı ile iki küçük füze gemisinin katıldığı aktarıldı.

BALTIK DENİZİ'NDE NATO TATBİKATI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Rusya'nın tatbikatının, bölgede ABD ve NATO öncülüğünde düzenlenen geniş çaplı BALTOPS deniz tatbikatı faaliyetleriyle aynı dönemde yapılması dikkat çekti. 4 Haziran'da başlayan ve 20 Haziran'a kadar sürecek olan NATO tatbikatına 15 ülkeden yaklaşık 20 gemi ve 6 bin personel katılıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör