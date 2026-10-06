Rusya: “Odessa bölgesinde yakıt taşıyan tankeri vurduk”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın liman altyapısı ile ülkeye askeri yüklerin taşınmasında kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için akaryakıt ve madeni yağ taşıdığı belirtilen tanker tipi bir geminin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Mayaki yerleşim birimi yakınındaki araç parkında, Ukrayna'ya askeri yük taşıyan kamyonların da vurulduğu ifade edildi.

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