Rusya: Odessa Limanı'nda kuru yük gemisini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini seyir halindeyken vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken düzenlenen saldırı sonucu vuruldu" ifadesi kullanıldı.
Haber Girişi