Rusya okulu vurdu 400 can enkaz altında

Rusya
-Ukrayna
savaşında 25'inci gün geride kalırken Rusya'nın saldırıları sürüyor. Ukraynalı yetkililer, Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binasının Rus ordusu tarafından vurulduğunu bildirdi. Levoberejniy
ilçesindeki 12 numaralı tiyatro sanat okulunun bombalandığını kaydeden Mariupol Şehir Meclisi, çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı kaydetti. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi. Rus güçleri çarşamba günü de Mariupol'de sivillerin sığındığı bir tiyatro binasını vurmuştu.
YİNE HİPERSONİK FÜZE
Rus ordusu, Ukrayna'ya ait askeri tesisleri uzun menzilli hipersonik ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı
Sözcüsü İgor Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden "Kalibr" seyir füzesi ile "Kinjal" hipersonik füze kullandıklarını söyledi. Konaşenkov, "Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini kaydetti.
10 milyon kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletler
(BM), şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi.