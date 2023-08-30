Rusya orman yangınlarına teslim: Hektarlarca alan yanıp kül oldu

Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov şu ana kadar 118 hektarlık alanın kül olduğunu, alevlerin yayılmasının önlenmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Bogodistov alevlerin ülkenin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Safari Parkı'nı henüz ulaşmadığını söyledi.