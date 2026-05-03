Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan milyarlarca dolar kazandığı açıklandı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını belirtti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bütçeye ilave gelir sağlandığına işaret eden Siluanov, "Yaklaşık 200 milyar ruble seviyesinde bir miktar söz konusu. Son iki aydaki gelirler ve bütçe açığı aşağı yukarı aynı seviyede." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rossiya-24'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın, küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, "Eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa, şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarında da son dönemde artış yaşandı.