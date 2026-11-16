Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak üçlü görüşmeye değinen Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi. Üçlü zirvenin Çin liderinin devlet konutunda yapılacağını aktaran Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını ifade etti.