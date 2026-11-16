Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da gazetecilere gündemi değerlendirdi. Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da Çin'de ilk kez üçlü formatta gerçekleştireceği görüşmeye değinen Uşakov, “Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." İfadelerine yer verirken, zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini belirtti.

Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor
AA AA
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Kasım'da Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak üçlü görüşmeye değinen Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi. Üçlü zirvenin Çin liderinin devlet konutunda yapılacağını aktaran Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını ifade etti.

Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Uşakov, zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini belirterek, metin üzerinde yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü, uzlaşma sağlanamaması halinde ise liderlerin ayrı ayrı açıklama yapacağını kaydetti. Üçlü zirvenin yanı sıra Putin ile Trump arasında ikili görüşme düzenlenmesi için de hazırlıkların sürdüğünü bildiren Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Rusya'nın önerilerini ele alacağını söyledi.

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Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Görüşmenin gündemindeki bazı konularda mutabakat sağlandığını aktaran Uşakov, toplantının yeri ve saatinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Rusya: Putin-Trump-Şi zirvesi büyük önem taşıyor

Putin'in 18 Kasım'da Şi ile de görüşeceğini aktaran Uşakov, Ukrayna meselesi, Rusya'nın ABD ile son temasları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gündemde olacağını kaydetti.

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