Rusya: Sahadaki durum gergin

Rusya'nınUkrayna'daki güçlerinin başına geçirilen General Sergey Surovikin'den itiraf geldi. Surovikin, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson kentinin 'zor durumda olduğunu' ve bölgedeki durumun gergin olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna'nın olası atağına karşılık bölgedeki 60 bin sivili tahliye etmeye başladı. Stratejik konumdaki kentin geri alınması, Ukrayna için önemli bir başarı olacak. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.Rusya, son günlerde Ukrayna'nın altyapısını hedef alıyor. Ukrayna Lideri Vladimir Zelenski, "Rusya, hava saldırılarıyla elektrik santrallerimizin yüzde 30'unu imha etti" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini, bunun "terör eylemi" olduğunu söyledi.