Rusya saldırıları genişletmeye hazırlanıyor: Ukrayna’nın enerji altyapısı hedefte
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus sivil altyapısı ve enerji sektörüne yönelik saldırılarına karşılık Kiev yönetiminin enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenlemek için hazırlıklara başladığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Sumi bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gece başkent Kiev'de patlayıcı maddelerin depolanması için kullanılan asbestli çimento ürünleri fabrikasının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı."
RUSYA SUMİ'DE 2 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRDİ
Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Sumi bölgesinde bulunan Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.