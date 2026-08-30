Rusya saldırıları genişletmeye hazırlanıyor: Ukrayna’nın enerji altyapısı hedefte

"Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı."

RUSYA SUMİ'DE 2 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRDİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Sumi bölgesinde bulunan Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.