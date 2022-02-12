Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya savaş hamlelerine Karadeniz’de devam ediyor
Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:10

Rusya savaş hamlelerine Karadeniz’de devam ediyor

AA
Rusya savaş hamlelerine Karadeniz’de devam ediyor

Ukrayna’yı işgal etmesinin an meselesi olduğu söylenen Rusya, Belarus’ta başlattığı askeri tatbikatının ardından bu kez de Karadeniz’deki varlığını artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.

DENİZE AÇILDILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz'e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya savaş hamlelerine Karadeniz’de devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA