Rusya Savunma Bakanlığı: ‘113 Ukrayna İHA’sını düşürdük’

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşürülen İHA'ların Bryansk, Smolensk, Tver, Novgorod, Leningrad ve Kaluga bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi. Gece saatlerinde gerçekleşen yoğun saldırının hava savunma unsurlarınca püskürtüldüğü vurgulandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Bogomaz, Lopuş köyünde 2 kişinin yaralandığını ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi.

Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov da sosyal medya hesabından, İHA saldırısı sonucu "Velikolukskaya" petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.