Rusya Savunma Bakanlığı: ‘113 Ukrayna İHA’sını düşürdük’
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 113 insansız hava aracının gece boyunca çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırılar sonrası bazı bölgelerde hasar ve yangın meydana geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşürülen İHA'ların Bryansk, Smolensk, Tver, Novgorod, Leningrad ve Kaluga bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi. Gece saatlerinde gerçekleşen yoğun saldırının hava savunma unsurlarınca püskürtüldüğü vurgulandı.
2 KİŞİ YARALANDI
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Bogomaz, Lopuş köyünde 2 kişinin yaralandığını ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi.
Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov da sosyal medya hesabından, İHA saldırısı sonucu "Velikolukskaya" petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.