Rusya Savunma Bakanlığı: 136 Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediğini belirterek, 136 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Krasnogrorsk kentinde bir apartmanın İHA isabetiyle hasar gördüğünü duyurdu. Vorobyov, "İHA apartmanın 14. katındaki bir daireye çarptı. Bir çocuk dahil 5 kişi yaralandı." dedi.

HAVALİMANLARINA GEÇİCİ KISITLAMA GETİRİLDİ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bazı şehirlerdeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamaların getirildiği ifade edildi.