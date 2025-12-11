Rusya Savunma Bakanlığı: “287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdik”

Ukrayna ordusunun Moskova ve birçok bölgeye yönelik düzenlediği yoğun İHA saldırısını hava savunma sistemlerinin başarıyla püskürttüğünü duyurdu. Bakanlık, dün 23.00 ile 07.00 arasında tam 287 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

MOSKOVA ÜZERİNDE 40 İHA VURULDU

Açıklamada, düşürülen insansız hava araçlarının 40'ının Moskova üzerinde, diğerlerinin ise Bryansk, Kaluga, Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronej ve Ryazan bölgelerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların düştüğü noktalarda ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

HAVALİMANLARINDA 400 UÇUŞ ETKİLENDİ

Yoğun saldırı sonrası ülkenin bazı şehirlerinde havalimanlarına geçici kısıtlamalar getirildi. Başkent Moskova'daki havalimanlarında yaklaşık 400 uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.