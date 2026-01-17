Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk ve Zaporijya’da iki yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasında, Rus birliklerinin Ukrayna'da iki yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Privolye, Zaporijya bölgesinde de Priluki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

99 İNSANSIZ HAVA ARACI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.