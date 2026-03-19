Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Merkez ve Güney askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pavlovka ve Fedorovka Vtoraya yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

138 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 138 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.