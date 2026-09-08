Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de askeri tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların ve İHA'ların kullanıldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
HAVA ÜSSÜ DE HEDEF ALINDI
Gece Kiev'de roket fabrikasının yanı sıra seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislerin vurulduğu aktarılan açıklamada, Kiev bölgesinde de İHA üretim tesisi, askeri amaçla kullanılan 2 lojistik merkezi ve "Vasilkov" hava üssünün hedef alındığı belirtildi.
Odessa bölgesinde ise İHA üretim atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda yakıt taşıyan tanker ve limanların çalışmasını sağlayan "Dnestrovskaya" trafo merkezinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahların ve İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.
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