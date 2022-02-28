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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:24

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava sahasının tamamı bizim kontrolümüzde

AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava sahasının tamamı bizim kontrolümüzde

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününe girerken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolünde olduğu iddia etti. Ayrıca Bakanlık, Zaporozhye Nükleer Santrali'nde de kontrol sağlandığını ve radyoaktif seviyenin nornak seviyede olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

"1114 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ"

Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi. Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava sahasının tamamı bizim kontrolümüzde
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