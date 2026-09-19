Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 220 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, yılbaşından bu yana Ukrayna'da 220 yerleşim birimini ve 5 bin 300 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 220 yerleşim yerini ele geçirdik
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

"27 YERLEŞİM YERİ RUS KONTROLÜNE GEÇTİ"

Açıklamada, "Yılbaşından bu yana 5 bin 300 kilometrekareden fazla alan ve 220 yerleşim birimi kurtarıldı. Eylülde ise 670 kilometrekareden fazla alan ve 27 yerleşim yeri Rus kontrolüne geçti." ifadeleri kullanıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Zaporijya bölgesindeki Orehov kentinde çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Donetsk bölgesindeki Kramatorsk ve Slavyansk kentleri yönünde de yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Kiev'in, Ukrayna ordusunun cephede başarılı olduğu yönünde propaganda yaptığı." ifade edildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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