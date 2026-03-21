Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 283 İHA düşürüldü

Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği geniş çaplı İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu. Moskova dahil birçok bölgede yüzlerce insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

283 İHA HAVADA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında Ukrayna'ya ait toplam 283 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Söz konusu İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde imha edildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, düşürülen İHA'ların parçalarının bazı noktalara isabet ettiğini ve bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de MAX üzerinden yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki birkaç evin hasar gördüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.