Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 5 yerleşim yerini kontrol altına aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, 4-10 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarda Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı.
Açıklamada, Harkiv'de Otradnoye, Zaporijya'da Novovasilevskoye ve Novogrigorovka, Donetsk'te ise Kuzminovka ve Fedorovka'nın Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği bildirildi.
BİNLERCE UKRAYNA İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
Son bir haftada 1719 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 87 bin 400 İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 446 tank ve zırhlı araç, 1598 çok namlulu roketatar, 30 bin 348 obüs ve havan topu ile 43 bin 620 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.