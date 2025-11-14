Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 7 günde 11 yerleşim yeri ele geçirildi

Bakanlık, Rus birliklerinin Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde "aktif operasyonlar yürüttüğünü" bildirdi. Harkiv'de Sinelnikovo, Dnipropetrovsk'ta Danilovka, Volçye, Orestopol, Zaporijya'da Novouspenskoye, Novoye, Sladkoye, Rıbnoye, Donetsk'te Suhoy Yar, Gnatovka ve Rog yerleşimleri Rus güçlerinin kontrolüne geçti.

UKRAYNA ORDUSUNA AİT 668 UÇAK, 283 HELİKOPTER, 26 BİNİN ÜZERİNDE TANK VE ZIRHLI ARAÇ YOK EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 96 bin 600'ü aşkın insansız hava aracı, 636 hava savunma füze sistemi, 26 binin üzerinde tank ve zırhlı araç, 1611 çok namlulu roketatar, 31 binden fazla obüs ve havan topu ile 47 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.