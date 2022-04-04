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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:57

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece vakti 14 askeri altyapı unsuru imha edildi

AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da gece vakti 14 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece vakti yok edildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirtti.

14 ASKERİ UNSUR İMHA EDİLDİ

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da gece uçak saldırılarında 14 askeri altyapı unsuru imha edildi." ifadesini kullandı.

BİLANÇOYU PAYLAŞTI

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 392 insansız hava aracının yanı sıra 226 hava savunma füze sistemi, 1936 tank ve zırhlı araç, 211 çok namlulu roketatar, 833 obüs ve havan topu ve 1810 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece vakti 14 askeri altyapı unsuru imha edildi
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