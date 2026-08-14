Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da iki limanda bulunan askeri hedefleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİ LİMANDAKİ ASKERİ HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Gün içinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen akaryakıt tankının vurulduğu aktarılan açıklamada, Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusuna ait silah, askeri teçhizat ve malzemenin bulunduğu deponun hedef alındığı ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör