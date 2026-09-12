Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

4 METALÜRJİ FABRİKASI VURULDU

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan, karadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Zaporijya, Dnipro ve Kriviy Rig kentlerindeki 4 metalürji fabrikasının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Çornomorsk Limanı'na yönelik saldırıda ise askeri yüklerin sevkiyatında kullanılan liman altyapı tesisleri, 2 kuru yük gemisi ile römorkörün hedef alındığı bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör