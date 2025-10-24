Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da son bir haftada 10 yerleşim yerinde kontrolü sağladık
Rusya Savunma Bakanlığı, 18-24 Ekim tarihleri arasında Ukrayna’nın doğu ve güney cephelerinde 10 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 18-24 Ekim tarihlerinde Ukrayna'da 10 yerleşim yerinin ele geçirildiği ifade edildi.
"10 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI"
Bakanlığın açıklamasında, "Harkiv bölgesinde Bologovka, Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka ve Perşotravnevoye, Zaporijya bölgesinde Poltavka ve Pavlovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde ise Pleşçeyevka, Dronovka, Çunişino, Lenino ve Promin yerleşimleri kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.
UKRAYNA ORDUSUNA AİT BİNLERCE ARAÇ İMHA EDİLDİ
Moskova yönetimi, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, 92 binden fazla İHA, 633 hava savunma sistemi, 25 bini aşkın tank ve zırhlı araç ile 44 bin 700'den fazla özel askeri aracın yok edildiğini açıkladı.